Проигравший выборы в Грузии оппозиционер заявил о криминальном фарсе

Григол Вашадзе рассказал о фактах запугивания граждан со стороны поддержавшей Саломе Зурабишвили правящей партии

Оппозиционный кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе заявил, что не признает результатов голосования. Так он прокомментировал победу независимого кандидата Саломе Зурабишвили.

"У нас не было президентских выборов. Это был криминальный фарс. Мы не признаем эти выборы и их результаты. У Грузии нет президента", - сказал Вашадзе.

Свое заявление он сделал в трансляции телеканала "Рустави 2", передает ТАСС. Политик добавил, что правящая партия "Грузинская мечта", поддержавшая Зурабишвили, прибегала к запугиванию избирателей, массовым угрозам. Также, по его словам, политическое объединение использовало административный ресурс и незаконно пользовалось личными данными граждан.

В среду, 28 ноября, в Грузии прошел второй тур выборов президента страны. Зурабишвили одержала победу на выборах, набрав 59,52% голосов. Вашадзе, который был кандидатом от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (сторонники экс-президента Михаила Саакашвили) и 10 союзных с ЕНД организаций, набрал 40,48% голосов.

Это последние президентские выборы в Грузии, проходящие путем прямого голосования. В будущем главу государства будет назначать избирательная коллегия.

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили побеждает во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,56% голосов. У ее соперника Григола Вашадзе - 40,44%. Об этом свидетельствуют данные после подсчета голосов с 99,7% избирательных участков.

Ситуацию с выборами в Грузии прокомментировал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Он призвал население начать акции протеста с требованием назначить внеочередные парламентские выборы. Политик также не признал легитимность второго тура выборов главы государства и вновь пообещал вернуться в Грузию.

Недовольство экс-президента будущим президентом-женщиной связан с недавним заявлением Зурабишвили. Она обвинила Саакашвили в том, что во время российско-грузинской войны тот бомбил грузинское село и подорвал территориальную целостность страны. Она обратилась в Гаагский трибунал с обвинениями против Саакашвили. В ответ опальный украинский политик назвал Зурабишвили "главной барыгой Грузии" и "конопляной королевой".

Это последние президентские выборы в Грузии, которые проходят путем прямого голосования. В будущем главу государства начнет назначать избирательная коллегия. В нее войдут по 150 депутатов парламента и представителей регионов, а также муниципалитетов.