Путин обезопасил энергетику России от новых санкций

Россия начнет импортозамещение технологий в сфере ТЭК на случай новых западных санкций

Владимир Путин одобрил обновленную Доктрину энергобезопасности России. Её концепцию обсудили на заседании Совета безопасности.

Во вступительном слове президент потребовал защитить объекты топливно-энергетического комплекса от техногенных угроз, возможных террористических атак и заявил о необходимости последовательно очищать сферу ТЭК от коррупции, так называемых серых схем и криминальных угроз. По словам президента, важно также усилить поддержку отечественных энергокомпаний, которые работают за рубежом, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин подчеркнул, что в последнее время возможности многостороннего и глобального сотрудничества часто используются не как инструменты развития, а сдерживания. По мнению главы государства, следует активизировать работу российских компаний на мировых энергетических рынках.

"Уникальные запасы всех ключевых источников энергии дают нам сегодня возможность полностью закрыть внутренние потребности в энергоресурсах, а внушительный экспорт, в том числе в страны Евросоюза, Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ, приносит России не только ощутимые доходы, но и позволяет оставаться одним из главных гарантов мировой энергетической безопасности. Негативное воздействие на долгосрочное развитие ТЭК оказывают, как я уже сказал, попытки недобросовестной конкуренции на рынках. В том числе и запрет на поставку в Россию современных технологий и оборудования для разведки и добычи энергоресурсов. Зачастую используется и прямое политическое давление на страны-импортёры российских углеводородов. Очевидно, что мы должны объективно и всесторонне оценивать как нынешние, так и потенциальные вызовы, стоящие перед российской энергетикой, и на этой основе определить дополнительные меры, которые позволят нам своевременно реагировать на такие угрозы", - заявил Путин.