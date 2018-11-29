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С-400 полностью защитит крымское небо

20:08
  • четверг
  • 29 ноября 2018

После поставки четвертого дивизиона систем ПВО С-400 Крым защищен от воздушных атак со всех направлений

В четверг в Крыму на боевое дежурство заступил дивизион новейших зенитных ракетных комплексов  С-400 "Триумф". Позиции подразделения развернуты в Джанкое. Этот расчёт уже четвертый на полуострове.  Ранее аналогичные комплексы были размещены под Феодосией, Севастополем и Евпаторией. 

Условия суровые - сильный ветер, метель и обледенелая земля - но эти машины не боятся ни снега, ни грязи. Четвёртый по счёту дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 в считанные минуты заезжает на место дислокации и разворачивает пусковые установки. Из походного  положения в боевое меньше пяти минут, передает "ТВ Центр".

Налёт авиации или массированный ракетный удар - эти комплексы обнаружат и уничтожат любую опасную цель в воздушном пространстве. Будь то стратегические бомбардировщики, истребители или крылатые ракеты с маневрирующими боеголовками. Причем, на любой высоте - от пяти метров до ближнего космоса.

Дивизионы С-400 в Евпатории, Севастополе, Феодосии и Джанкое создают плотное кольцо противовоздушной обороны полуострова. Что называется, без "мертвых зон". Крым, акватория Чёрного Моря, побережье Турции, территория Украины – все, как на ладони. Дальность обнаружения 600 километров.

Неограниченные возможности дивизионы демонстрируют на учениях. Обязательный этап после прохождения переподготовки. При этом, если в американские противоракетные комплексы можно загрузить в том числе ударные ракеты, С-400 - сугубо оборонительная система. Вместе с береговыми комплексами "Бастион" и тактическими ракетами "Искандер" "Триумфы" создают защиту, которую на западе уже назвали "зона запрета доступа". Адекватный ответ на полёты разведывательной авиации и внезапные тактические учения стран НАТО в Чёрном море.

Никита Васильев, Станислав Ильин, Максим Володин, "ТВ Центр", Джанкой, республика Крым.

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Зенитно-ракетные комплексы С-400
Зенитно-ракетные комплексы С-400
Зенитно-ракетные комплексы С-400
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Машины сопровождения ЗРК С-400
Зенитно-ракетные комплексы С-400
Зенитно-ракетные комплексы С-400
Машины сопровождения ЗРК С-400
Машины сопровождения ЗРК С-400
Зенитно-ракетные комплексы С-400
Зенитно-ракетные комплексы С-400
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