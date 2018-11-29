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Замглавы Московской областной таможни попался на взятке в 11 млн рублей

18:59
  • четверг
  • 29 ноября 2018

​Преступление высокопоставленный таможенник совершил в среду

В Москве задержан замначальника Московской областной таможни. Уже решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие установило, что вечером 28 ноября он получил взятку в размере 11 миллионов рублей в одном из кафе Москвы. За это он должен был оказать содействие в непроведении проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере", сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Между тем, сайт телеканала РЕН ТВ сообщает, что речь идет о полковнике таможенной службы Денисе Руденко. Взятку он брал в американской валюте. Сумма составила 176 тысяч долларов. Кроме того, сообщается о других фигурантах дела из числа сотрудников московской областной ФТС.

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