Замглавы Московской областной таможни попался на взятке в 11 млн рублей

​Преступление высокопоставленный таможенник совершил в среду

В Москве задержан замначальника Московской областной таможни. Уже решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие установило, что вечером 28 ноября он получил взятку в размере 11 миллионов рублей в одном из кафе Москвы. За это он должен был оказать содействие в непроведении проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере", сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Между тем, сайт телеканала РЕН ТВ сообщает, что речь идет о полковнике таможенной службы Денисе Руденко. Взятку он брал в американской валюте. Сумма составила 176 тысяч долларов. Кроме того, сообщается о других фигурантах дела из числа сотрудников московской областной ФТС.