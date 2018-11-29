ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Задержаны члены банды Басаева за нападение на десантников в Чечне

19:38
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Задержанным должны предъявить обвинения по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"

За нападение на псковских десантников в Чечне в 2000 году задержаны двое участников. Оба являлись членами банды Шамиля Басаева. Об этом сообщает TVC.Ru со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В орган предварительного следствия доставлены Нажмудин Дудиев, 1975 года рождения, а также Ибрагим Донашев, 1977 года рождения. Им предъявят обвинения по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Кроме того, спецслужбы продолжают розыск всех участников нападения. Ранее за это преступление были задержаны и осуждены на длительные сроки 13 участников боестолкновения. Среди них - гражданин Украины Александр Малофеев, сообщается на сайте Следственного комитета России. Кроме того, суд рассматривает уголовное дело в отношении еще двоих соучастников.

Ранее ФСБ в Москве задержала 40-летнего Хазваха Черхигова, который также был членом банды Басаева. В 1995 году он помог ей совершить нападение на город Буденновск.

29 февраля 2000 года банда под руководством Басаева и Хаттаба напала на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в Чечне. Это произошло в районе села Улус-Керт. В результате погибли 84 военнослужащих. Еще четверо получили ранения. При этом, российские десантники смогли уничтожить около 700 боевиков.

Главное сегодня
Задержанный участник банды Шамиля Басаева
Задержанный участник банды Шамиля Басаева
Задержанный участник банды Шамиля Басаева
Задержанный участник банды Шамиля Басаева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿