Задержаны члены банды Басаева за нападение на десантников в Чечне

Задержанным должны предъявить обвинения по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"

За нападение на псковских десантников в Чечне в 2000 году задержаны двое участников. Оба являлись членами банды Шамиля Басаева. Об этом сообщает TVC.Ru со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В орган предварительного следствия доставлены Нажмудин Дудиев, 1975 года рождения, а также Ибрагим Донашев, 1977 года рождения. Им предъявят обвинения по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Кроме того, спецслужбы продолжают розыск всех участников нападения. Ранее за это преступление были задержаны и осуждены на длительные сроки 13 участников боестолкновения. Среди них - гражданин Украины Александр Малофеев, сообщается на сайте Следственного комитета России. Кроме того, суд рассматривает уголовное дело в отношении еще двоих соучастников.

Ранее ФСБ в Москве задержала 40-летнего Хазваха Черхигова, который также был членом банды Басаева. В 1995 году он помог ей совершить нападение на город Буденновск.

29 февраля 2000 года банда под руководством Басаева и Хаттаба напала на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в Чечне. Это произошло в районе села Улус-Керт. В результате погибли 84 военнослужащих. Еще четверо получили ранения. При этом, российские десантники смогли уничтожить около 700 боевиков.