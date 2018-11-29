"Спартак" проиграл девятой команде Австрии в Лиге Европы

Красно-белые уступили "Рапиду" со счетом 1:2

Московский "Спартак" проиграл австрийскому "Рапиду" со счетом 1:2 в рамках матча пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает TVC.Ru.

Это была первая игра в этом турнире для Олега Кононова в качестве главного тренера красно-белых. Команда начала матч лучше соперника. Это привело к голу в ворота Рихарда Штребингера на 20 минуте. Зе Луиш вышел один на один и переиграл голкипера гостей.

Во втором тайме москвичи имели еще один шанс забить. Но команду из Вены выручил защитник, выбив мяч с линии ворот.

На 70 минуте на поле выбежал посторонний человек, который побежал в гущу игроков "Спартака". За это к клубу могут быть применены санкции.

А на 80 минуте гости сравняли счет. Подача углового, и Мелт Молдрюр головой переправил мяч в ворота "Спартака". После этого хозяева ринулись забивать второй мяч, но вместо этого пропустили контратаку. В итоге один на один вышел Филипп Шобесбергер и переиграл Артема Реброва.

Таким образом, московский "Спартак" уступил на своем поле "Рапиду", который в чемпионате Австрии идет на девятом месте. Теперь "Спартак" сильно осложнил себе борьбу за попадание в плей-офф Лиги Европы. Для этого ему необходимо в последнем туре обыграть испанский "Вильярреал" на его поле.