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В Краснодаре расстреляли автомобиль Росгвардии

19:42
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Неизвестный подошел к автомобилю, в котором находились двое сотрудников Росгвардии, и начал стрелять через стекло

В Краснодаре неизвестный напал на автомобиль вневедомственной охраны. Ранены двое сотрудников Росгвардии, нападавший ликвидирован. Эту информацию подтвердил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его данным, мужчина начал стрелять в автомобиль силовиков через стекло. "Один из сотрудников вышел из машины и ответным огнем уничтожил его. При этом сам получил ранение в руку", - сообщил ТАСС представитель Росгвардии.

Ранее в Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ и полиции со стрельбой задержали автомобиль экстремистов. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

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