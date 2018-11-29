В Краснодаре расстреляли автомобиль Росгвардии

Неизвестный подошел к автомобилю, в котором находились двое сотрудников Росгвардии, и начал стрелять через стекло

В Краснодаре неизвестный напал на автомобиль вневедомственной охраны. Ранены двое сотрудников Росгвардии, нападавший ликвидирован. Эту информацию подтвердил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его данным, мужчина начал стрелять в автомобиль силовиков через стекло. "Один из сотрудников вышел из машины и ответным огнем уничтожил его. При этом сам получил ранение в руку", - сообщил ТАСС представитель Росгвардии.

Ранее в Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ и полиции со стрельбой задержали автомобиль экстремистов. По факту инцидента возбудили уголовное дело.