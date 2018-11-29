Киев спровоцировал отмену встречи Путина и Трампа

Президент США быстро поменял свое решение по двусторонним переговорам на саммите

Переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным не будет. Такое решение принял глава Белого дома.

"Опираясь на тот факт, что корабли и моряки не возвращены на Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - написал Трамп в своем Twitter.

При этом он подчеркнул, что все равно с нетерпением ждет встречи с Путиным, как только ситуация с украинскими моряками будет решена.

В Кремле уже отреагировали на сообщения об отмене переговоров двух лидеров. Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, официальной информации об этом Москва не получала, передает РИА Новости. При этом он отметил, что если встреча с Трампом действительно отменена, то у российского лидера появляется пара дополнительных часов для других переговоров на полях саммита.

По данным агентства Reuters, Трамп принял такое решение после обсуждения ситуации с госсекретарем Майклом Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли.

Ранее в четверг Трамп заявил, что его встреча с Путиным на полях саммита "Большой двадцатки", скорее всего, состоится. По его словам, время для таких переговоров сейчас "очень хорошее". Однако американский лидер подчеркнул, что примет окончательное решение уже на борту самолета, который полетит в Аргентину.

Перед этим в Белом доме раскрыли, с кем именно рассчитывает встретиться Трамп в Буэнос-Айресе. Кроме Путина у него должны состояться двусторонние встречи с президентом Аргентины Маурисио Макри, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, канцлером Германии Ангелой Меркель, а также рабочий обед с лидером Китая Си Цзиньпином.

Инцидент в Керченком проливе произошел 25 ноября. В тот день три корабля украинских ВМС нарушили границу России и опасно маневрировали в районе Керченской переправы. Они не подчинялись законным требованиям российских властей, а в один момент расчехлили артиллерийские установки и направили их на российские судна. В итоге они были задержаны. Суд в Крыму арестовал всех 24 задержанных моряков на два месяца.

После этого глава Белого дома пообещал разобраться в Керченском конфликте. В частности, он отметил, что необходимо понять, предупреждала ли украинская сторона российскую перед тем, как ее корабли нарушили границу России.