Путин рассказал, как построить "страну, о которой мечтаем"

Президент убежден, что контроль со стороны общества абсолютно необходим

Перед Россией стоят грандиозные задачи, но без общественных организаций не достичь прорывных решений. Об этом в четверг заявил Владимир Путин, выступая на съезде Общероссийского народного фронта. Президент обсудил с активистами ОНФ исполнение майского указа. По мнению главы государства, именно общественный контроль и участие в выработке приоритетов развития страны - залог успеха при реализации масштабных национальных проектов. И включиться в эту работу могут все желающие.

Как ОНФ представляет всю Россию, так и этот съезд собрал участников от Крыма и Калининграда до Владивостока. В одном зале более четырех тысяч делегатов. Учителя, врачи, студенты, экологи и инженеры, все они - команда президента, которая не только напрямую говорит о проблемах, но и выступает с конкретными предложениями, как изменить ситуацию к лучшему, передает "ТВ Центр".

"Нам нужно сделать следующий, гораздо более ответственный и гораздо более масштабный, а значит, гораздо более сложный шаг. Нужно в гражданских отраслях – промышленности, науке, образовании, здравоохранении, в развитии инфраструктуры – сделать то, что мы с вами сделали в сфере обеспечения обороноспособности страны, сделать прорыв по всем этим направлениям. Да, сделано немало за последние годы, сделано много, но этого недостаточно. Люди ждут именно кардинальных изменений", - заявил Путин.

Цели уже обозначены в новом "майском указе" президента. Большинство национальных проектов имеют, прежде всего, социальную направленность.

"Контроль со стороны общества абсолютно необходим всегда. Это первое. Ну, например, нельзя допустить, чтобы ФАП был построен на селе, а добраться до него было невозможно. Второе направление – это поддержка государства. Ну и третье – прямое участие, ваше участие в выработке, прежде всего, приоритетов развития, особенно на региональном уровне, на местном уровне", - указал Путин.

Да и как без участия самих людей, с одной стороны понять, что их конкретно беспокоит. А с другой стороны - верно оценить отчеты представителей власти, когда порой между ними и реальностью - пропасть. В этом отличие Фронта от любой партии: он народный, а не политический.

В этом году ОНФ проводит свой всероссийский съезд в режиме антиконференции. Никаких докладчиков. Только свободное обсуждение. Двенадцать тематических площадок - двенадцать задач, которые поставил президент. Среди них внедрение технологических инноваций, рост доходов россиян, улучшение здоровья и рождаемости.

"Это решение проблем всей нашей жизни. Чтобы были дороги не к руководителям, где они живут. К их домам, а к детским садикам. Чтобы строились детские садики, чтобы были места в школах и дети не учились в две и три смены. А такие случаи есть. Чтобы были квартиры детям сиротам. То есть это все сферы нашей жизни, в которых мы живем", - рассказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Организация обновила состав Центрального штаба. Например, руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева будет курировать образование. Гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин - промышленность и экономику. Леонид Рошаль - здравоохранение. Теперь он негласный лидер ОНФ. С руководителями Фронта Путин провел отдельную встречу, где в том числе говорил о Станиславе Говорухине, который был сопредседателем Общероссийского народного фронта. В память о режиссере его именем будет названа одни из улиц Москвы.

На съезде Владимиру Путину рассказали и о последних новинках ОНФ. Запущено мобильное приложение - Народный контроль, благодаря которому теперь стать частью большой команды сможет каждый.

Пётр Вершинин, Александр Медведев, Николай Жуков, "ТВ Центр".