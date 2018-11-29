"Возможности возрастут": что ждать России от нового президента Грузии

Многие в Грузии рассказали, что их подкупила "европейскость" Зурабишвили.

Во втором туре президентских выборов в Грузии, прошедших в минувшую среду, победила Саломе Зурабишвили. В четверг об этом сообщил ЦИК страны. По его данным, Зурабишвили, родившаяся во Франции в семье грузинских эмигрантов и участвовавшая в выборах как независимый кандидат, набрала 60 процентов голосов избирателей.

Для Грузии это первая женщина-президент. Саломе Зурабишвили набрала почти 60% голосов избирателей. На выборы она шла как независимый кандидат, но её открыто поддерживала правящая партия "Грузинская мечта". Многие считают, что это сыграло решающую роль.

Так совпало, что это была схватка двух бывших министров иностранных дел Грузии. И Зурабишвили, и её главный конкурент Григол Вашадзе в разное время занимали этот пост. Представитель оппозиции набрал чуть больше 40%. Он уверен, выборы были нечестными и заявляет, что избирателей просто подкупили.

"Это позор. Мы стали свидетелями позора так называемого правительства. К сожалению, они растеряли остатки своей легитимности", - сказал он.

Саломе Зурабишвили родилась во Франции. Почти всю жизни она работала по дипломатической линии. Представляла Париж в НАТО, ООН и ОБСЕ. Она говорит на нескольких иностранных языках. Многие в Грузии признаются: их подкупила именно её "европейскость".

В начале "нулевых" Париж направил Саломе Зурабишвили в Тбилиси в качестве посла, а потом её назначили министром иностранных дел Грузии. На этом посту Зурабишвили добилась вывода из Грузии российских военных баз и свой поступок считает личным "историческим достижением". Впрочем, позже она высказывалась за нормализацию отношений с Москвой. И, тем не менее, основным внешнеполитическим партнером Грузии сегодня новый президент называет США.

"Новый президент придерживается более мягких позиций. Я сомневаюсь, что сразу же после этого Грузия откажется от вступления в НАТО и интеграцию с Европейским союзом, но возможностей для переговоров у нас будет намного больше", - рассуждает президент Центра политических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Во время предвыборной гонки в Грузии активизировался Михаил Саакашвили. Последние полгода он живёт в Голландии, и не раз признавался, что там ему скучно. Хотя его украинские поклонники стараются развлекать своего кумира: даже отправляют ему сало и горилку. Но Саакашвили не вешает нос. Сначала он пытался организовать митинги на Украине и свергнуть Петра Порошенко. А теперь призывает жителей Грузии не подчиняться новому президенту.

Вот только в Грузии возвращения "великого комбинатора" боятся как огня. Накануне выборов на улицы вышли несколько десятков тысяч человек, чтобы заявить: они больше никогда не хотят видеть у власти ни Саакашвили, ни его сторонников. Ну а Зурабившили готовится к инаугурации, она состоится 16 декабря. Уже известно, что новый президент будет работать не в роскошном дворце, а в более скромном здании в Тбилиси. Она также заявила, что будет ходить на работу пешком.

Евгения Карих, Саркис Саркисян, "ТВ Центр".