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Ученые о гуле на дне океана: это могут быть неизвестные науке существа

22:36
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Исследователи рассказали, что волны звучат слишком монотонно и распространяются очень далеко

Загадочный гул зафиксировали учёные на дне Мирового океана. Специалисты установили, что его источник находится в 25 километрах от острова Майотта. Звук неизвестного происхождения длился несколько минут и достиг берегов Африки, Южной Америки и Новой Зеландии. Что именно вызвало необычные колебания, установить пока не удалось.

Британец Алекс Аллей вместе с техником тщательно проверяет яхту. Ближайшие 137 дней он проведёт в открытом океане. Если за это время удастся обогнуть Земной шар, то это кругосветное путешествие станет самым коротким в истории. Впрочем, ученых интересуют совсем другие рекорды, а точнее рекордеры. Установленная на судне звукозаписывающая аппаратура будет фиксировать все подводные шумы.

"Гидролокатор сможет уловить любые звуки, как природного происхождения, так и созданные человеком. Алекс проведёт в море около 4 месяцев и сможет изучить те регионы, которые нами пока мало исследованы. Например, Южный океан", - пояснил ученый Райан Моуэт.

А на днях в Индийском океане неподалеку от острова Мадагаскар учёные обнаружили источник странного гула. Звуковые волны быстро распространились по всему африканскому континенту, пересекли несколько океанов, достигли Чили, Канады, Новой Зеландии и Гавайев.

Почти 20 минут аудиосенсоры, расположенные в разных точках Земли, фиксировали необычное явление. Низкочастотные волны не затухали и не усиливались, повторяя один и тот же динамический рисунок. Один из ученых опубликовал частотный спектр в своем "Твиттере". Большинство подобных звуков легко находят объяснение — вулканическая активность, столкновения айсбергов, киты, и даже подводные течения имеют свой звук. Но на этот раз исследователи буквально тонули в догадках.

"Я не видел прежде ничего подобного. Волны звучат слишком монотонно и распространяются очень далеко", - говорит сейсмолог из Колумбийского университета Геран Экстрем.

"Обычно подобный гул появляется в результате землетрясений. Но эти звуки слишком совершенны, чтобы быть природным явлением", - отметила кандидат наук в области прикладной вулканологии в Университете Глазго Хелен Робинсон.

Предположили даже, что гул могли издавать неизвестные прежде обитатели океанических глубин. Ведь до сих пор человеку удалось исследовать всего 5% Мирового океана.

Март 2018 года. На пляже Южной Джорджии оказалось странное существо. Длиной всего полтора метра, но видом напоминающее давно вымерших плезиозавров. Этого монстра обнаружили уже японские учёные в Сагамском заливе. Светящиеся белые глаза и огромное бесформенное тело. Или гигантский кальмар-магнапин, длина его щупалец достигает 16 метров. С головоногим моллюском повстречались специалисты компании Shell во время бурения одной из нефтяных платформ. Конечно, оглушить пол Земного шара такие существа не смогли бы. А потому ученые продолжают прислушиваться к голосу Мирового океана.

"Когда Алекс вернётся из кругосветного путешествия, мы получим огромный объём новой информации. На обработку уйдёт очень много времени. Но, в конечном счёте, мы получим своего рода карту подводного звукового ландшафта", - рассказал профессор биологии Алекс Форд.

Вполне вероятно, на записях обнаружится и тот самый странный гул, возникший неподалёку от острова Мадагаскар. Пока учёные склонны винить во всём подводные вулканы и сдвиги тектонических плит. Но возможно, новая информация позволит пролить свет на глубинные тайны океана.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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Источник гула в океане
Источник гула в океане
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