"Зенит" вышел в плей-офф Лиги Европы

Победу в рамках турнира одержал и ФК "Краснодар"

Петербургский "Зенит" и футбольный клуб "Краснодар" одержали победы в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает TVC.Ru.

Команда Сергея Семака принимала в Санкт-Петербурге датский "Копенгаген". Победа над ним гарантировала сине-бело-голубым выход в 1/16 финала Лиги Европы. Так и получилось.

Первый тайм завершился нулевой ничьей. Однако во второй половине встречи счет открыл словацкий легионер питерцев Роберт Мак. После этого гости имели несколько возможностей, чтобы забить ответный гол. Но так и не смогли этого сделать.

После этой победы "Зенит" набрал 11 очков. Команда занимает первое место в турнирной таблице.

В параллельной игре встречались "Краснодар" и турецкий "Акхисар Беледиеспор". Счет в первом тайме открыли гости усилиями Сержиньо. Однако подопечные Мурада Мусаева не только сравняли счет, но и вышли вперед во второй половине встречи. Голы забили Юрий Газинский и Ари. Теперь у "быков" 12 очков. В плей-офф они выйдут в случае, если бельгийский "Стандард" в более позднем матче не одолеет испанскую "Севилью".

Ранее в рамках Лиги Европы поражение на своем поле потерпел московский "Спартак". Он проиграл венскому "Рапиду" со счетом 1:2.