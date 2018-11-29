В Москве напротив цирка на проспекте Вернадского произошел пожар

Из горящей квартиры спасли девять человек, в том числе ребенка

В квартире девятиэтажного жилого дома на территории столичного района Гагаринский произошел пожар. Всех жителей эвакуировали.

Дом расположен на Ломоносовском проспекте. Пожар произошел в квартире на шестом этаже. Напротив строения находится Большой цирк на проспекте Вернадского. Сотрудники МЧС спасли девять человек. Среди них один ребенок, передает Агентство "Москва".

Между тем, по данным ТАСС, из пожара были спасены семь человек. Информации о пострадавших нет. По последним данным, открытое горение ликвидировано.