Боевики решили применить химикаты против христиан в Сирии

Террористам помогают арабоговорящие специалисты-химики из одной из европейских стран

Боевики запрещенной в России группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джебхат Ан-Нусра") намерены использовать отравляющие вещества для очередной провокации. Об этом сообщает TVC.Ru со ссылкой на заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергея Соломатина.

"Из населенных пунктов Джиср-эш-Шугур, Кафер-Зайта и Серакаб в демилитаризованную зону боевиками доставлены 60 емкостей с неизвестным высокотоксичным химикатом. Их сопровождают арабоговорящие специалисты-химики из одной из европейских стран", - отметил генерал-лейтенант.

Целью провокации станут населенный преимущественно христианами город Махарда в провинции Хама и гуманитарный коридор в районе населенного пункта Абу-эд-Духур в провинции Идлиб.

"Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - подчеркнул Соломатин.

Накануне, 28 ноября, Минобороны сообщило, что боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" организовали производство самодельных мин в больнице сирийского населенного пункта Эль-Кишма. Впоследствии их намерены начинить боевыми отравляющими веществами.

Эти химические боеприпасы применят для обстрела позиций курдских сирийских демократических сил, которые ведут при поддержке США боевые действия против террористов в районе Хаджина. Таким образом, они намерены спровоцировать по сирийским проправительственным формированиям массированные удары авиации США.