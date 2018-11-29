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Порошенко восхитился поступком Трампа

22:43
  • четверг
  • 29 ноября 2018

По мнению президента Украины, так поступают "великие лидеры"

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение своего американского коллеги Дональда Трампа отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине. По его словам, "так поступают великие лидеры".

Свой комментарий Порошенко оставил в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отменяет встречу с Владимиром Путиным, которая должна была пройти на саммите G20 в Буэнос-Айресе. По его словам, это произошло из-за того, что "корабли и моряки не возвращены на Украину из России". Однако глава Белого дома подчеркнул, что все равно с нетерпением ждет встречи с Путиным, как только ситуация с украинскими моряками будет решена.

Агентство Reuters отмечало, что Трамп принял такое решение после обсуждения ситуации с госсекретарем Майклом Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли.

После конфликта в Керченском проливе, когда три корабля украинских ВМС нарушили границу России и были задержаны погранслужбой ФСБ,  глава Белого дома пообещал разобраться в произошедшем. В частности, он отметил, что необходимо понять, предупреждала ли украинская сторона российскую перед тем, как ее корабли нарушили границу России.

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