Порошенко восхитился поступком Трампа

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение своего американского коллеги Дональда Трампа отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине. По его словам, "так поступают великие лидеры".

Свой комментарий Порошенко оставил в Twitter.

This is how great leaders act! https://t.co/Skm8UOIh6f