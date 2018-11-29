Порошенко восхитился поступком Трампа

По мнению президента Украины, так поступают "великие лидеры"

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение своего американского коллеги Дональда Трампа отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине. По его словам, "так поступают великие лидеры".

Свой комментарий Порошенко оставил в Twitter.

This is how great leaders act! https://t.co/Skm8UOIh6f — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 ноября 2018 г.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отменяет встречу с Владимиром Путиным, которая должна была пройти на саммите G20 в Буэнос-Айресе. По его словам, это произошло из-за того, что "корабли и моряки не возвращены на Украину из России". Однако глава Белого дома подчеркнул, что все равно с нетерпением ждет встречи с Путиным, как только ситуация с украинскими моряками будет решена.

Агентство Reuters отмечало, что Трамп принял такое решение после обсуждения ситуации с госсекретарем Майклом Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли.

После конфликта в Керченском проливе, когда три корабля украинских ВМС нарушили границу России и были задержаны погранслужбой ФСБ, глава Белого дома пообещал разобраться в произошедшем. В частности, он отметил, что необходимо понять, предупреждала ли украинская сторона российскую перед тем, как ее корабли нарушили границу России.