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Самолет Меркель срочно вернулся в Германию и не полетел на саммит G20

23:26
  • четверг
  • 29 ноября 2018

​Авиалайнер совершил вынужденную посадку в Кельне

Канцлер Германии Ангела Меркель прервала полет на саммит G20 в Аргентину. Ее правительственный лайнер вынужденно сел в Кельне.

Полет канцлера ФРГ продолжался два часа. В небе над Нидерландами экипаж самолета принял решение повернуть обратно в Германию из-за технического дефекта.

Теперь в Кельне Меркель пересядет на другой лайнер, сообщает ТАСС.

Саммит G20 в Аргентине должен начаться 30 ноября. Мировые лидеры в ходе мероприятия должны обсудить провокацию в Керченском проливе, торговые войны с Китаем и убийство журналиста Джамаля Хашогги.

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