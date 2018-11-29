Самолет Меркель срочно вернулся в Германию и не полетел на саммит G20

Авиалайнер совершил вынужденную посадку в Кельне
Канцлер Германии Ангела Меркель прервала полет на саммит G20 в Аргентину. Ее правительственный лайнер вынужденно сел в Кельне.
Полет канцлера ФРГ продолжался два часа. В небе над Нидерландами экипаж самолета принял решение повернуть обратно в Германию из-за технического дефекта.
Теперь в Кельне Меркель пересядет на другой лайнер, сообщает ТАСС.
Саммит G20 в Аргентине должен начаться 30 ноября. Мировые лидеры в ходе мероприятия должны обсудить провокацию в Керченском проливе, торговые войны с Китаем и убийство журналиста Джамаля Хашогги.