США объявили об изоляции России из-за Керченского конфликта

Вашингтон официально уведомил Москву об отказе от встречи Трампа с Путиным

США посылают России ясный сигнал о недопустимости "агрессии", наподобие той, что произошла в Керченском проливе через "изоляцию". Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Роберт Палладино.

"Сообщения президента (Дональда Трампа, - прим. ред.) в Twitter по этому вопросу совершенно ясны, мы добиваемся возвращения украинских моряков и кораблей [ВМС Украины]", - сказал он.

Также Палладино отметил, что госсекретарь Майкл Помпео по-прежнему не планирует дополнительных переговоров на саммите G20 в Аргентине. В частности, он не намерен встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

Между тем, представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома высокого ранга сказал, что Вашингтон уже официально уведомил Москву о решении Дональда Трампа отказаться от двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры должны были пройти на полях саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе.

Комментируя отмену встречи с российским лидером, глава Белого дома отметил, что "корабли и моряки не возвращены на Украину из России". По его словам, он все равно с нетерпением ждет встречи с Путиным, как только ситуация с украинскими моряками будет решена.

После конфликта в Керченском проливе, когда три корабля украинских ВМС нарушили границу России и были задержаны погранслужбой ФСБ, американский президент пообещал разобраться в произошедшем. Он отметил, что необходимо понять, предупреждала ли украинская сторона российскую перед тем, как ее корабли нарушили границу России.