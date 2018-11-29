ПВО Сирии сбили военный самолет Израиля

Еврейское государство устроило ракетный обстрел целей в южной части Дамаска

ПВО Сирии поразили ряд целей в небе над юго-западным пригородом Дамаска Эль-Кисва. В ходе отражения ракетной атаки был сбит израильский военный самолет и четыре ракеты.

Как рассказал источник в органах безопасности САР, уничтожены все ракеты, которые были направлены на цели в районе аль-Кисвы, сообщает РИА Новости.

Между тем, израильская сторона запустила еще ракеты по целям в Сирии. Удары наносят самолеты израильских ВВС. Атакам подверглись иранские военные объекты в окрестностях сирийской столицы, передает ТАСС.