Бельгию напугали российские Су-27

Как утверждает Брюссель, F-16 провели перехват над Балтийским морем

Участвующие в миссии НАТО по воздушному патрулированию Прибалтики бельгийские F-16 провели перехват российских Су-27. По данным министерства обороны королевства, инцидент произошел в небе над Балтийским морем.

Брюссель утверждает, что российские истребители летели без предоставления полетного плана. При этом бельгийское министерство обороны не стало уточнять число Су-27 и точный район перехвата. "Наша миссия - обеспечивать вашу безопасность", - заявили в минобороны Бельгии.

Отметим, что в мирное время под "перехватом" подразумевается сближение и визуальный осмотр военными самолетами замеченных на радаре воздушных целей, передает ТАСС.