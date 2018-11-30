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Бельгию напугали российские Су-27

08:27
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Как утверждает Брюссель, F-16 провели перехват над Балтийским морем

Участвующие в миссии НАТО по воздушному патрулированию Прибалтики бельгийские F-16 провели  перехват российских Су-27. По данным министерства обороны королевства, инцидент произошел в небе над Балтийским морем.

Брюссель утверждает, что российские истребители летели без предоставления полетного плана. При этом бельгийское министерство обороны не стало уточнять число Су-27 и точный район перехвата. "Наша миссия - обеспечивать вашу безопасность", - заявили в минобороны Бельгии.

Отметим, что в мирное время под "перехватом" подразумевается сближение и визуальный осмотр военными самолетами замеченных на радаре воздушных целей, передает ТАСС.

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