Обнародовано видео перехвата ракеты над Дамаском

Сирийские ПВО отразили удары израильских ВВС по Дамаску

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на юго-западные окрестности Дамаска. По данным СМИ САР, удары этой ночью нанесли израильские ВВС.

Их целью, предположительно, были иранские военные объекты в пригороде сирийской столицы. Как сообщают местные агентства, ни одна из ракет противника не достигла цели. Для отражения атак сирийские военные использовали зенитно-ракетные комплексы С-200, передает "ТВ Центр".

Тем временем, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон, боевики запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" готовят очередную провокацию с использованием отравляющих веществ в зоне деэскалации Идлиб.

Боевики собираются атаковать город Махарда, в котором преимущественно проживают христиане, а также гумкоридор у Абу-эд-Духур. Как рассказал руководитель российского центра Сергей Соломатин, боевики уже доставили в демилитаризованную зону боевиками 60 емкостей с неизвестным высокотоксичным химикатом. Их сопровождают арабоговорящие специалисты-химики одной из европейских стран.