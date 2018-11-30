ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Обнародовано видео перехвата ракеты над Дамаском

08:32
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Сирийские ПВО отразили удары израильских ВВС по Дамаску

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку  на юго-западные окрестности Дамаска. По данным СМИ САР, удары этой ночью нанесли израильские ВВС.

Их целью, предположительно, были иранские военные объекты в пригороде сирийской столицы. Как сообщают местные агентства, ни одна из ракет противника не достигла цели. Для отражения атак сирийские военные использовали зенитно-ракетные комплексы С-200, передает "ТВ Центр".

Тем временем, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон, боевики запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" готовят очередную провокацию с использованием отравляющих веществ в зоне деэскалации Идлиб.

Боевики собираются атаковать город Махарда, в котором преимущественно проживают христиане, а также гумкоридор у Абу-эд-Духур. Как рассказал руководитель российского центра Сергей Соломатин,  боевики уже доставили в демилитаризованную зону боевиками 60 емкостей с неизвестным высокотоксичным химикатом. Их сопровождают арабоговорящие специалисты-химики одной из европейских стран.

Читайте также:
Новости по теме
Ракетная атака на юго-западной окрестности Дамаска
Ракетная атака на юго-западной окрестности Дамаска
Ракетная атака на юго-западной окрестности Дамаска
Ракетная атака на юго-западной окрестности Дамаска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿