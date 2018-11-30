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В Сирии от гнета террористов спасли 30 тысяч человек

08:51
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Для вынужденных переселенцев развернуты пункты питания и медицинской помощи

В Сирии вынужденные переселенцы продолжают возвращаться в свои дома. С начала открытия гуманитарного коридора у города Абу-ад-Духур из зоны деэскалации Идлиб прибыли более 30 тысяч беженцев. На стороне, подконтрольной сирийским властям, в целях безопасности все они проходят досмотр. Из САР - репортаж корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева.

Абу аль ад-Духур - небольшой городок в Идлибской зоне. На военных картах сирийской армии и боевиков – точка стратегическая. А в народе – печально известная. Захватив местный аэродром, террористы казнили более 70 солдат и офицеров. Было это два года назад. Абу аль ад-Духур сегодня - это в буквальном смысле дорога жизни. Единственный коридор, по которому беженцы могут выйти.

Главная улица - Шариа аль Наср, или улица Победы. Разрушенные дома. На дороге – десятки машин. И сотни людей. Уставших, измотанных, голодных.

"Слава богу, что мы с семьёй выбрались. Много натерпелись от боевиков, они за любой самый безобидный проступок могут убить. Ещё устраивают перестрелки между собой, можно нарваться на шальную пулю", - рассказал беженец Али Хусейн.

Блокпосты боевиков в полукилометре. Выйти из Идлиба, рассказывают беженцы, очень трудно. Бесплатно не выпустят.

"На подъезде к этому коридору с той стороны меня несколько раз останавливали боевики. Говорят, плати за то, что вывозишь имущество с нашей земли! Разве это имущество? Старенькая машина и тюки с барахлом", - поделился беженец Мухаммед Алляли.

Те, у кого есть хоть какие то сбережения, откупились. Беднякам приходится либо уговаривать боевиков, либо отдавать последнее и единственное, что осталось - овец или коз.

"Мы долго скитались по всему Идлибу, жизнь там тяжёлая. Особенно в деревнях. Боевики приходят, собирают дань. И с каждой неделей сумму называют всё больше. Мы решили, что так жить больше нельзя. А откуда у нас деньги? Не заплатишь - считай тебе конец", - пояснил беженец Хусейн Анаиф.

Поток беженцев растет с каждым днем. Только сегодня их почти 500. А за все время, что открыт коридор, уже более 30 тысяч. На стороне подконтрольной властям Сирии три пункта досмотра. На первом проверяют – нет ли у кого оружия или взрывчатки. Это на случай, если под видом беженцев попытаются выйти боевики.

На следующем - проверяют документы. Устанавливают подлинность паспортов. Прошедших формальности отправляют к врачам. Каждый второй простужен. У каждого третьего, как следствие, заболевания суставов. Медики дают лекарства. В Идлибе их было не достать. А для детей еще и теплые вещи привезли.

"После вывода жителей из данной зоны ЦПВС опять же совместно с администрацией организовываются гуманитарные акции. Доставляются предметы первой необходимости, продовольствие, хлеб одеяла, одежда – все, что необходимо для обзаведения хозяйством на первое время", - сообщил представитель российского Центра по применению враждующих сторон Сергей Попов.

Беженцам помогают подыскать жилье. Российским военным в этом содействуют шейхи местных племен. По просьбе офицеров, разрешают людям заселиться в пустующие дома. По возможности, обещают найти и работу. Сегодня в деревнях нужны электрики, автомеханики и учителя.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", провинция Идлиб.

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