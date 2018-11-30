На сколько вырастут пенсии в 2019 году

Сейчас средний размер пенсии в России – 14,1 тысячи рублей. Ежегодно она будет увеличиваться на одну тысячу рублей

В ближайшие пять-шесть лет пенсии в России вырастут на 6-7%, это не будет не зависеть от уровня инфляции. Средняя страховая пенсия будет увеличиваться примерно на одну тысячу рублей в год. Для тех, у кого пенсия выше средней - больше, чем на тысячу рублей.

"Индексация предусмотрена в темпах, более высоких, чем прогнозы, практически в два раза. Это означает, что независимо от того, каким образом будет складываться инфляция, индексация пенсии предусмотрена в размере 6-7%", - об этом Национальной службе новостей рассказал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что рост пенсий в стране - это решенный вопрос. Теперь задача пенсионных фондов – обеспечить доверие и уверенность россиян, чтобы они чувствовали выгоду, отчисляя туда свои деньги.

"Чтобы и инфляционные процессы не влияли таким образом, чтобы деньги исчезли, чтобы они проводили взвешенную, реалистичную и эффективную экономическую политику", - отметил глава государства, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

Ранее Путин подчеркнул, что в ближайшие шесть лет пенсия для неработающих пенсионеров будут увеличиваться на тысячу рублей ежегодно. Таким образом, к 2024 году она вырастет с 14 144 рублей до 20 тысяч рублей.

В сентябре Госдума приняла закон о повышении пенсионного возраста, 3-го октября его одобрил Совет Федерации и подписал президент. Согласно нему, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60 лет. В ноябре Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года.