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На Украине отменили выборы

09:30
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Новую дату назначат после отмены военного положения в стране

Центральная избирательная комиссия Украины отменила местные выборы в связи с введением в стране военного положения. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Избирательная кампания, намеченная на конец декабря, не состоится в десяти областях. Вопрос о назначении других дат будет решаться на региональном уровне после отмены режима военного положения, введенного указом украинского президента.

Особый режим будет действовать до 26 декабря. Однако эксперты не исключают, что президент Украины Петр Порошенко может его продлить.

Ранее в Киеве отменили новогодний парад в связи с введением в стране военного положения. Власти также дали несколько советов украинцам, как пережить декабрь.

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