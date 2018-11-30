Кейт Миддлтон узнала о любовнице принца Уильяма

Герцогиня попала в неловкое положение на студенческой вечеринке

Сейчас у герцога и герцогини Кембриджских образцово-показательная семья. Они счастливы вместе и воспитывают троих детей. Однако были в отношениях Кейт и Уильяма и драматические моменты.

В биографической книге "Создание королевского романса" рассказывается о напряженном периоде в жизни пары. Драма развернулась на студенческой вечеринке в 2002 году, тогда принцу Уильяму и Кейт Миддлтон было по 20 лет. Они только начинали строить отношения, и еще совсем недавно внук Елизаветы II встречался с однокурсницей Кейти Никол.

На вечеринке студенты играли в популярную в Британии игру, в которой "ведущий" заявляет о вещах, которые вы никогда не делали, если кто-то сделал это, то он должен выпить или покинуть игру. "Когда настал черед Карли, она объявила: "Я никогда не встречалась с двумя людьми из этой комнаты". Девушка прекрасно знала, что Уильям был единственным, кто подходил к данному тезису», - пишет Vanity Fair.

После этого в помещении все затихли, народ был в шоке. "Уильям грозно посмотрел на Карли, прежде чем прошептать: "Я не могу поверить, что ты просто сказала это", - утверждает автор биографической книги.

Так Кейт узнала о бывшей любовнице Уильяма. Но это было еще полбеды. На тот момент принц не мог публично представить свою возлюбленную, и бывшая подружка нелепым трюком выдала королевскую тайну.