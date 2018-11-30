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В Гоа скончалась туристка из России

09:30
  • пятница
  • 30 ноября 2018

35-летняя женщина могла умереть от передозировки

В больнице индийского штата Гоа скончалась 35-летняя туристка из России. Посольство нашей страны в Индии уведомлено о произошедшем.

Женщина приехала на Гоа в середине ноября вместе с мужем и друзьями. Вечером 27 ноября туристка почувствовала себя плохо и ее отвезли в больницу. На следующий день она умерла, пишет "МИР24".

По данным местных СМИ, женщина могла скончаться от передозировки наркотиками, однако ее муж утверждает, что они пили только ликер. Точную причину смерти установят после вскрытия.

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