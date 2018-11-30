Новый президент Грузии отказалась сближаться с Москвой

Саломе Зурабишвили при контактах с Россией будет держать европейских и американских партнеров за спиной

Москва сама заблокировала любую возможность российско-грузинского диалога, уверена избранный президент Грузии, первая женщина на этом посту в стране, Саломе Зурабишвили. Как пишет Газета.ру, новоизбранный грузинский лидер стремится в НАТО и не собирается сотрудничать с "агрессивной" Россией.

"В той конфигурации, которая есть сейчас, и с учетом агрессивного настроя России невозможно оставаться одними. Поэтому нам нужно быть ближе к нашим партнерам и иметь их рядом и за спиной", - предложила новый формат общения с Москвой Зурабишвили в интервью "Русской службе Би-би-си".

На вопрос журналиста: "Кто для вас Владимир Путин?" – она ответила следующее: "Ха! Когда я вела переговоры с его министром иностранных дел о выводе российских военных баз, это был, возможно, иной Владимир Путин нежели сейчас, потому что в то время Россия согласилась вывести свои военные базы с территории Грузии. Я не думаю, что это произошло бы сейчас, даже если у меня те же дипломатические способности".

Зурабишвили также назвала "фейк ньюс" информацию о том, что на посту президента Грузии она собирается взаимодействовать с Россией. "Я знаю, что обо мне ошибочно говорили, что я хочу балансировать [между Европой и Россией] <...> это фейк ньюc", - подчеркнула Зурабишвили в интервью.

Грузинский лидер уверена, что ее страна является "проевропейской" и в Тбилиси "не могут" и не готовы к сотрудничеству с Россией. По ее словам, Грузия при этом "будет рядом", если Запад и американские партнеры начнут диалог с Россией.