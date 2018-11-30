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Задержанных в Керченском проливе моряков увезли в неизвестном направлении

09:56
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Украинских военнослужащих могли отправить в СИЗО Москвы

Арестованных в Крыму украинских моряков вывезли из СИЗО Симферополя. На данный момент их месторасположение и конечная точка маршрута неизвестны.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой за разъяснениями, передает "Интерфакс". 

28 ноября все военнослужащие были арестованы судом Симферополя на два месяца – до 25 января 2019 года. Как сообщает "Газета.Ru", моряков собираются перевести в СИЗО Москвы.

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна за незаконное пересечение границы. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. 

Вечером того же дня СНБО Украины по указанию президента страны Петра Порошенко ввел военное положение.

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