Побегу Трампа от Путина нашли неожиданную причину

Трамп считает себя "политическим Хичкоком" и хочет заставить весь мир "нервно ждать" его встречи с Путиным

На срыв запланированной встречи в Аргентине президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа повлиял не только инцидент в Керченском проливе, но и внутриполитическая ситуация в США.

По мнению экспертов, Трамп, как бизнесмен, не видит смысла проводить очередную встречу, которая закончится ничем. Кроме того, критики часто обвиняют американского президента в сговоре с Москвой. И если бы Трамп не показал на переговорах с Путиным свою жесткую позицию по ряду вопросов, то последовал очередной шквал нападок.

"В такой обстановке обсуждать действительно серьезные мировые проблемы, да еще и приходить к реальным решениям, практически невозможно", - отметил политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Сторонам сейчас просто нечего сказать друг другу, а традиционные "рукопожатие и фото для прессы" и так состоятся на саммите G20 в Буэнос-Айресе, пишет издание "Свободная Пресса".

Относительно мнения о том, что инцидент в Керченском проливе был подстроен американскими властями, взгляды экспертов разнятся. Одни считают, что эта провокация – чистой воды украинская самодеятельность, вторые – что инцидент произошел с подачи экс-посла США на Украине Джона Хербста. В любом случае, керченская провокация сказалась на российско-американских отношениях, стала поводом не проводить встречу Трампа с Путиным.

"Трамп пытается достичь на внешнеполитической сцене "эффекта саспенса", то есть максимально тревожного ожидания, как в своё время делал в кино Хичкок. Политический Хичкок - таким, видимо, представляет себя нынешний жилец американского Белого дома", - рассказал член Бюро президиума партии "Родина", директор Института свободы Федор Бирюков.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил встречу с Владимиром Путиным, которая должна была пройти на саммите G20 в Буэнос-Айресе. По его словам, это произошло из-за того, что "корабли и моряки не возвращены на Украину из России". Однако глава Белого дома подчеркнул, что все равно с нетерпением ждет встречи с Путиным, как только ситуация с украинскими моряками будет решена.