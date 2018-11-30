Трампа назвали главной неприятностью саммита G20

Непростых переговоров в Аргентине ждет Пекин. О сложностях саммита заявляют также во Франции и Германии

Главная политическая новость дня: в Аргентине стартует саммит "Большой двадцатки". Внимание к этому событию колоссальное. Аккредитованы порядка трёх тысяч журналистов. У Владимира Путина - чрезвычайно насыщенный график. Помимо участия в рабочих заседаниях президент проведёт на полях G-20 ряд важных двусторонних встреч. Мировые лидеры уже прибывают в Буэнос-Айрес и некоторые не без происшествий. Из столицы латиноамериканской республики передает специальный корреспондент "ТВ Центра" Матвей Шестаков.

Аэропорт "Хорхе Ньюбери" принимает лишь правительственные самолеты. Служба протокола только и успевает менять красные ковровые дорожки. Мировые лидеры, главы европейских структур, МВФ и ООН. "Большая двадцатка" – это 75% мировой торговли, 2/3 населения планеты.

Российский президент выступит с докладом об усилении роли ВТО в решении торговых споров. Громкие заявления, наверняка, прозвучат и на полях форума. Перед официальным открытием G20 пройдёт уже традиционная встреча глав БРИКС. Позже Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонне сотрудничество. Затем к ним присоединится премьер Индии Нарендра Моди. В таком формате лидеры общались в 2006 году. На переговорах Владимира Путина с Эммунюэлем Макроном речь пойдёт о сирийском урегулировании, ситуации в Ливии и, очевидно, Украине. Провокацию в Керченском проливе, по всей видимости, Путин обсудит и с канцлером Германии.

Ангела Меркель, кстати, пропустит первый день саммита. Самолёт с немецкой делегацией на борту после часа полёта совершил вынужденную посадку в Кёльне из-за технической неисправности. Минувшую ночь канцлер провела в Бонне и уже утром отправилась в Аргентину. Все правительственные немецкие самолеты, как пишут журналисты, заняты. Полетит делегация обычным регулярным рейсом с пересадкой в Мадриде. На субботу также намечены переговоры Владимира Путина с японским премьером Синдзо Абэ. Они затронут проблему мирного договора с хозяином форума - аргентинским президентом Макри - и наследным принцем Саудовской Аравии.

Для него G20 - первый "выход в свет" после скандала с убийством журналиста Джамаля Хашогги. Правозащитное движения Human Rights Watch просит аргентинские власти арестовать наследного принца. Политики, впрочем, не столь категоричны. США накануне подписали с Саудовской Аравией соглашение на продажу оружия. Цена вопроса - 15 миллионов долларов. Посчитали в первую очередь антиглобалисты.

"Они пытаются достичь минимальных договоренностей о том, как можно ещё больше эксплуатировать людей, увеличивая доход корпораций. А это значит уменьшение зарплат, ущерб окружающей среде и голод. Это очень плохо для всего мира. Мы не дадим им договориться", - заявил лидер протестующих Федерико Морено.

Аргентина принимает саммит на фоне глубокого экономического кризиса: годовая инфляция превышает 45%. Протесты, впрочем, пока проходят мирно и с национальной спецификой.

Лидеров G20 уже традиционно встречают антиглобалисты. Накануне они перекрыли один из центральных проспектов Буэнос-Айреса и, судя по обстановке, протесты будут продолжаться. Организаторы явно не хотят повторения прошлогоднего гамбургского сценария. Порядок на улицах охраняют 22 тысячи полицейских. Впрочем, высокие гости, всего этого, возможно, не увидят. Главная площадка саммита находится далеко от центра и окружена тремя кордонами охраны.

Трамп надувной с грозной ухмылкой - у здания национального конгресса. Трамп реальный - в центре "Коста Сальгьеро". И это тот редкий случай, когда настрой политиков и антиглобалистов схож. О сложностях саммита заявляют в Елисейском дворце и ведомстве федерального канцлера Германии. Непростых переговоров ждёт Пекин, которому американский лидер объявил торговую войну. Проблемы климата, которые будет обсуждать G20, президент Трамп назвал выдуманными. Французская газета Le Figaro даёт неутешительный прогноз.

"Ни разу "собрание двадцати влиятельнейших глав государств планеты" не проходило в атмосфере столь высокой напряжённости. Прошедший недавно саммит АТЭС в Папуа — Новой Гвинее завершился без подписания финального коммюнике по причине разногласий между Китаем и США. А в июне этого года, уже находясь на борту своего самолёта, Дональд Трамп отозвал свою подпись под итоговым заявлением саммита "Большой семёрки" в Канаде. Учитывая серьёзные трудности, связанные с позицией Соединённых Штатов, будет непросто прийти к подписанию общих документов", - говорится в статье под заголовком "Торговля, климат: Трамп - главная неприятность саммитта G20".

Обычно на согласование коммюнике представителям стран - так называемым шерпам - отводится два дня, в этот раз - три. Готовы работать и в четвёртый. Итоговый документ, впрочем, лишь формальный результат. А встреча лидеров "Большой двадцатки" - тот случай, когда сам процесс гораздо важнее, и вот тут от непредсказуемого американского президента уже мало что зависит.

Матвей Шестаков, Максим Панкин, Иван Солиманилежнев, "ТВ Центр", Буэнос-Айрес, Аргентина.