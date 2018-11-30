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Трампа обругали за срыв встречи с Путиным

11:57
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Отыграв российскую карту, президент США набрал политические очки, полагают эксперты

Американский президент в очередной раз пренебрёг дипломатическим этикетом. Об отмене двусторонних переговоров с Владимиром Путиным Дональд Трамп сообщил в соцсетях. В Госдепартаменте США отмену встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20 назвали серьёзным сигналом для России. Немало дискуссий сейчас разворачивается и на тему того, чем на самом деле вызвана такая непредсказуемость главы Белого Дома. Корреспондент "ТВ Центра" Анна Пешехонова разбиралась в ситуации.
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Американский борт номер один прибыл в Аргентину ближе к вечеру. Дональд Трамп неловко пытается поймать руку Мелании и без единой улыбки спускается по трапу. К этому моменту уже известно: президент США решил отменить встречу с российским лидером на полях саммита. Первыми об этом узнали традиционно читатели Twitter.

"Основываясь на том факте, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России, я решил, что будет лучше для всех вовлечённых сторон отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением ожидаю новой конструктивной встречи, как только эта ситуация разрешится!" – написал Трамп.

Хотя садился в самолет Дональд Трамп совсем с другими мыслями. За пару часов до вылета он пообщался с журналистами на лужайке у Белого дома.

"Я, вероятно, буду встречаться с президентом Путиным, мы не отменяли эту встречу, я думал об этом, но мы не отменяли, хотелось бы её провести. Я думаю, сейчас хорошее время для этой встречи", - сказал он.

В Москве на столь резкую смену курса отреагировали спокойно, заявив, что президенту будет чем заняться.

"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем. Если это так, то у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эксперты высказываются более резко: для Трампа не  существует понятия политического этикета. Даже бывший посол США в России немало удивлён.

"Это очень необычно, что она отменена через Twitter, не говоря уже о том, что это сделано в одностороннем порядке. Обычно обе стороны - Кремль и Белый дом - работают вместе над повесткой, над временем и в случае отмены, как это уже было один раз, когда я работал с президентом Обамой - обе стороны координируются по этому вопросу", - прокомментировал бывший посол США в России Майкл Макфол.

Ещё накануне Трамп говорил, что окончательное решение примет после изучения доклада своей разведки об инциденте в Керченском проливе. И даже обращал внимание на то, что украинская сторона всё-таки не запросила разрешения на проход судов в территориальные воды России. Но после того, как провел беседу с советником по вопросам безопасности Джоном Болтоном, госсекретарём Майком Помпео и главой своего аппарата Джоном Келли, резко передумал. Настоящая причина отмены встречи в другом, уверены эксперты. Трамп захотел "переключить" внимание общественности на громкие новости, чтобы отвести внимание от внутренней политической ситуации.

"В Америке резко обострилась внутриполитическая ситуация, связанная с бывшим адвокатом Трампа, его опять начинают обвинять в "теплом отношении" к России. Ну и показать свою решительность борца с российской гегемонией - вот господин Трамп сделал такой шаг", - сказал первый заместитель председателя комитета СФ России по международным делам Владимир Джабаров.

Бывший адвокат президента Майкл Коэн в четверг дал признательные показания в том, что лгал перед Конгрессом о бизнес проекте будущего президента Трампа. Раньше он утверждал, что тот остановил переговоры о строительстве небоскрёба в Москве в июне 2016 года. Теперь говорит, что сделал это лишь осенью, когда Трамп уже стал кандидатом на высший пост. Чем скандальней факты на руках у оппонентов Трампа, тем больше непредсказуемости в действиях самого президента. Раз за разом отыгрывая российскую карту, он набирает очки.

"За то, что Трамп делает, конечно, на Украине могут визжать и бросать чепчики и снимать кастрюльки, с радостью кричать: "Ура! Мы сорвали встречу Трампа и Путина". Какие мы сильные и какие мы молодцы. Какая моська громкая", - заявил политолог Геворг Мирзаян.

Что же касается провокации в Керченском проливе, доводя до конца намеченную Трампом официальную версию, Сенат США всё-таки принял резолюцию с осуждением действий России. Правда, как пишут американские СМИ, документ не имеет обязывающего характера для исполнительной власти.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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