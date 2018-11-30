Новый прокол Порошенко загнал всех в тупик

Военное положение, провокация в Керченском проливе, вмешательство в дела церкви - на что еще готов Порошенко ради раскола Украины?

Украина всё-таки запрещает въезд на свою территорию россиянам. Пока это касается не всех - не пускают только мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, заявили в Погранслужбе страны. Кроме того, в десяти регионах, где введено военное положение, Центральная избирательная комиссия отменила местные выборы. Корреспондент "ТВ Центра" Алексей Платонов расскажет подробнее.

Этот блокпост от Курской области отделяют всего два десятка метров. На российской стороне - тишина. Зато на украинской подтягивают военную технику и усиливают патрулирование. Жителям запретили вести какое-либо хозяйство в километре от кордона.

"Вводятся ограничения на продажу алкоголя для граждан и полный запрет его продажи людям в военной форме", - сообщил глава Сумской государственной областной администрации Николай Клочко.

Подобные меры приняты и в других областях. То, что касается алкоголя - весьма своевременно и актуально. Лихой характер украинских военнослужащих хорошо известен. А с введением военного положения они получили максимальные полномочия. Тогда как рядовые граждане фактически лишились всех прав. Без разрешения и строгой проверки теперь нельзя даже поехать к родственникам в соседнее село. А главное, произошло то, о чем изначально предупреждали критики президентского указа - в областях, где введено военное положение, отменили выборы. Пока только местные. А глава украинского МИД уже анонсирует едва ли не разрыв дипломатических отношений с Россией.

"Мы за последнее время "убили" 48 соглашений с Россией. Следующая порция последует очень скоро - около 40 соглашений. Я считаю, лично и эмоционально, что нам дипломатические отношения с Российской Федераций не нужны", - заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Устроив провокацию в Керченском проливе, Киев очень рассчитывал на помощь Запада. Но пока ни военной, ни санкционной поддержки от Европы, куда так стремится Украина, не получил.

"Сейчас - время дипломатии. Нам нужны конкретные шаги в направлении деэскалации. И Германия готова содействовать этому в действующих и проверенных форматах", - сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Запад, похоже, вообще все меньше понимает политику Киева. До недавнего времени власти действовали исключительно по указке, но появившаяся вдруг самостоятельность смешала все карты.

"Порошенко - замечательный человек, он правильно все делает. Даже тогда, когда весь мир просто смеется над ним - Бабченко, эта история с введением военного положения. А вот оно закончится через месяц, даже меньше. Его невозможно будет продлить - это же понятно, депутаты не проголосуют. И что президент скажет, что уже нет угрозы? Уже напугали русских, они отошли и нет угрозы. Понятно, что это прокол, невероятная ошибка", - поделился своим мнением политолог Михаил Погребинский.

И далеко не единственная. Накануне в телеобращении к народу Порошенко ликовал. В Стамбуле синод Константинопольской церкви утвердил текст томоса об автокефалии украинской церкви. Радость главы государства вызывает раскол, который зреет в стране.

Алексей Платонов. ТВ Центр.