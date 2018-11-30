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В поломке самолета Меркель усмотрели криминал

10:55
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Власти ФРГ подозревают, что техническая неисправность самолета Меркель имеет криминальный след

Власти Германии проверяют криминальную версию технической неисправности самолета канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которому экстренно пришлось сесть в Кельне. Расследование инцидента будет вестись во всех направлениях.

В настоящее время Меркель находится в Мадриде, она прилетит в Буэнос-Айрес вечером 30 ноября, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что самолет Меркель прервал полет на саммит G20 в Аргентину и вынужденно сел в Кельне.

Саммит G20 в Аргентине начнется 30 ноября. Ожидается, что мировые лидеры обсудят провокацию в Керченском проливе, торговые войны с Китаем и убийство журналиста Джамаля Хашогги.

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