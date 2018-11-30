В поломке самолета Меркель усмотрели криминал

Власти ФРГ подозревают, что техническая неисправность самолета Меркель имеет криминальный след

Власти Германии проверяют криминальную версию технической неисправности самолета канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которому экстренно пришлось сесть в Кельне. Расследование инцидента будет вестись во всех направлениях.

В настоящее время Меркель находится в Мадриде, она прилетит в Буэнос-Айрес вечером 30 ноября, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что самолет Меркель прервал полет на саммит G20 в Аргентину и вынужденно сел в Кельне.

Саммит G20 в Аргентине начнется 30 ноября. Ожидается, что мировые лидеры обсудят провокацию в Керченском проливе, торговые войны с Китаем и убийство журналиста Джамаля Хашогги.