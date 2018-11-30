"Смертоносная винтовка": на Западе оценили российский автомат АК-308

Новый продукт российского концерна "Калашников" высоко оценили иностранные эксперты

Новый продукт российского концерна "Калашников" АК-308 стал одним из самых амбициозных. Автомат использует патроны НАТО калибром 7,62×51.

Издание The National Interest назвало АК-308 "смертоносной винтовкой". По мнению западных экспертов, использование боеприпасов Североатлантического альянса, складной приклад и переработанная газовая трубка позволят расширить экспорт АК-308.

Однако пока предполагается, что автомат представлен на рынок вооружений с учетом потребностей одной страны — Индии. Дели уже давно в восторге от российского оружия, но индийским военным требовался автомат специально под патроны НАТО, пишет газета "Известия".