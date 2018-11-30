"Можно только на похороны": Порошенко запретил въезд на Украину россиянам

Киев больше не хочет видеть российских мужчин

Украина закрыла въезд в страну мужчинам с российским гражданством. На границе введены усиленные меры контроля. В Киеве объяснили запрет действующим в стране военным положением.

"Ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан России", — заявил глава Госпогранслужбы Пётр Цигикал на совете с участием Петра Порошенко. Поясняется, что на Украину не пустят мужчин от 16 до 60 лет.

В свою очередь президент отметил, что необходимо ужесточить правила регистрации уже въехавших на территорию Украины россиян, передает ТАСС. При этом все же существует ряд исключений, когда граждане России смогут посетить Украину. К примеру, в случае смерти близких родственников, разрешается приехать на похороны.