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"Можно только на похороны": Порошенко запретил въезд на Украину россиянам

10:50
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Киев больше не хочет видеть российских мужчин

Украина закрыла въезд в страну мужчинам с российским гражданством. На границе введены усиленные меры контроля. В Киеве объяснили запрет действующим в стране военным положением.

"Ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан России", — заявил глава Госпогранслужбы Пётр Цигикал на совете с участием Петра Порошенко. Поясняется, что на Украину не пустят мужчин от 16 до 60 лет. 

В свою очередь президент отметил, что необходимо ужесточить правила регистрации уже въехавших на территорию Украины россиян, передает ТАСС. При этом все же существует ряд исключений, когда граждане России смогут посетить Украину. К примеру, в случае смерти близких родственников, разрешается приехать на похороны.

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