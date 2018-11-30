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Украинской православной церкви предсказали эпоху гонений

11:24
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Константинополь разработал проект устава новой украинской церкви, это приведет к гонениям на каноническую УПЦ

Синод Константинопольского патриархата подготовил устав новой украинской церкви – "Конституционная хартия Украинской Церкви". Это является одним из последних шагов к предоставлению автокефалии. Устав могут принять на учредительном Соборе, его дата пока не определена.

Как пишет газета "Известия", подобная политика Константинополя приведет к появлению раскольнического образования, к гонениям на каноническую УПЦ.

"Это может дать повод властям принимать репрессивные меры, попытаться отнимать храмы, лавры, монастыри", - прокомментировал ситуацию преподаватель Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии, протоиерей Владислав Цыпин.

Накануне в Киево-Печерской лавре впервые за 30 лет началась перепись имущества, которую проводят представители министерства культуры Украины.

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