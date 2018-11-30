Захарова устроила Порошенко взбучку

В МИД России назвали ввод военного положения на Украине частью плана Порошенко

Провокация в Керченском проливе, ввод военного положения на Украине – это звенья тщательно спланированного плана президента Петра Порошенко для того, чтобы повысить свой рейтинг перед выборами.

Военное положение введено преимущественно в русскоговорящих областях Украины, где не поддерживают действия Киева, отмечает РИА Новости. Россия опасается, что "авантюра Порошенко" спровоцирует гражданский конфликт на всей территории Украины.

"Украинские силовики наделяются исключительными полномочиями, вплоть до применения силы без суда и следствия, что само по себе представляет серьезную угрозу разрастанию гражданского конфликта по всей территории страны", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В российском МИД призвали международные организации обратить внимание на эту проблему.

Причиной ввода военного положения на Украине послужил инцидент в Керченском проливе. 25 ноября 25 ноября российские пограничники задержали три украинских судна за незаконное пересечение границы. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. 22 моряка арестованы до 25 января.