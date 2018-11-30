ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинский танцор с Путиным на груди получил российский паспорт

12:28
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Известный украинский артист балета Сергей Полунин получил российский паспорт. Танцор выступал на многих мировых сценах, а также известен татуировкой в виде изображения президента России Владимира Путина на груди.

Украинский артист балета Сергей Полунин стал гражданином России, фотографию нового паспорта он выложил на своей странице в Instagram.

"Я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны на Украине, в Грузии и других странах. Правда за Россией", - написал танцор в социальной сети.

29-летний Полунин отметил, что является сторонником президента России Владимира Путина и восхищается его трудолюбием. В знак поддержки российского лидера он набил на груди татуировку с его изображением.

Сергей Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне. Как сообщает РИА Новости, Полунин стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона. Он выступал на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также в Баварском государственном балете в Мюнхене. В последнее время артист также снимается в кино.

Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Полунин
Сергей Полунин
Российский паспорт Сергея Полунина
Российский паспорт Сергея Полунина
Сергей Полунин с татуировкой на груди
Сергей Полунин с татуировкой на груди
Сергей Полунин с татуировкой на груди
Сергей Полунин с татуировкой на груди
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿