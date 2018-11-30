Украинский танцор с Путиным на груди получил российский паспорт

Украинский артист балета Сергей Полунин стал гражданином России, фотографию нового паспорта он выложил на своей странице в Instagram.

"Я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны на Украине, в Грузии и других странах. Правда за Россией", - написал танцор в социальной сети.

29-летний Полунин отметил, что является сторонником президента России Владимира Путина и восхищается его трудолюбием. В знак поддержки российского лидера он набил на груди татуировку с его изображением.

Сергей Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне. Как сообщает РИА Новости, Полунин стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона. Он выступал на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также в Баварском государственном балете в Мюнхене. В последнее время артист также снимается в кино.