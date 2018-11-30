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Киев мечтает задерживать российские суда

12:46
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Украина пригрозила России "зеркальными мерами" в ответ на задержание кораблей и моряков в Керчи

Киев не оставит без ответа задержание своих кораблей в Керченском проливе, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он пригрозил Москве "зеркальными мерами".
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"Если Россия незаконно арестовывает наши корабли и сажает наших морских пехотинцев в тюрьму, то российские корабли должны быть арестованы", - заявил политик в интервью немецкому изданию Die Welt (цитата по РИА Новости).

В воскресенье Киев устроил опасную провокацию в зоне Керченской переправы в Черном море. Суда ВМС Украины были задержаны российской стороной с применением оружия. Ранее суд арестовал 24 граждан Украины по делу о нарушении российской госграницы.

После этого на Украине было введено военное положение. Особый режим, введенный в десяти областях, подразумевает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

В пятницу Украина запретила въезд в страну для мужчин – граждан России в возрасте от 16 до 60 лет. Россия пока не будет отвечать на действия Киева, считают в Совфеде.

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