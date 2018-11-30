ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Синоптики порадовали москвичей прогнозом на Новый год

13:02
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Жителям и гостям столицы не придется в новогоднюю ночь лепить снеговиков из грязи

Новогодняя ночь в Москве вряд ли будет бесснежной, заявили в Гидрометцентре. При этом температура тоже не расстроит москвичей.

Как рассказал и.о. главы Гидрометцентра Дмитрий Киктев, вероятность того, что Новый год придется встречать в слякотную погоду – невелика. Однако точных прогнозов синоптики пока дать не могут, пишет Газета.ru.

В целом погода на европейской территории России в декабре будет близкой к норме. Январь, исходя из многолетних наблюдений, тоже не станет слишком холодным. По словам Киктева, первый месяц года за последние десятилетия стал почти на три градуса теплее, чем раньше. Самый холодный месяц в столице теперь февраль.

"История наблюдений в столице говорит, что отчетливо проявляется потепление. Было больше солнца, больше ядреных зим, а сейчас зимы стали более серыми и теплыми, облачность зимой увеличилась", - рассказал он в интервью РИА Новости.

Похожая ситуация складывается и в Европе. Там температура зимой, по предварительным данным, будет выше нормы.

Главное сегодня
Новогоднее украшение Москвы
Новогоднее украшение Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿