Синоптики порадовали москвичей прогнозом на Новый год

Жителям и гостям столицы не придется в новогоднюю ночь лепить снеговиков из грязи

Новогодняя ночь в Москве вряд ли будет бесснежной, заявили в Гидрометцентре. При этом температура тоже не расстроит москвичей.

Как рассказал и.о. главы Гидрометцентра Дмитрий Киктев, вероятность того, что Новый год придется встречать в слякотную погоду – невелика. Однако точных прогнозов синоптики пока дать не могут, пишет Газета.ru.

В целом погода на европейской территории России в декабре будет близкой к норме. Январь, исходя из многолетних наблюдений, тоже не станет слишком холодным. По словам Киктева, первый месяц года за последние десятилетия стал почти на три градуса теплее, чем раньше. Самый холодный месяц в столице теперь февраль.

"История наблюдений в столице говорит, что отчетливо проявляется потепление. Было больше солнца, больше ядреных зим, а сейчас зимы стали более серыми и теплыми, облачность зимой увеличилась", - рассказал он в интервью РИА Новости.

Похожая ситуация складывается и в Европе. Там температура зимой, по предварительным данным, будет выше нормы.