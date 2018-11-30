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Рублю предрекли страшные времена

13:00
  • пятница
  • 30 ноября 2018

Декабрь – не лучшее время для российской валюты

Скупка долларов на Мосбирже, а также циклическое укрепление доллара негативно влияют на курс рубля в декабре.

Как объясняют эксперты, если Центробанк решил возобновить скупку долларов на Мосбирже, то это спровоцирует падение рубля. Кроме того, доллар всегда укрепляется в преддверии новогодних праздников – люди по всему миру делают покупки в интернет-магазинах, об этом пишет "Российская газета".

Тем не менее, если 6 декабря на заседании ОПЕК+ члены картеля договорятся о дополнительном снижении добычи нефти в 2019 году, то это окажет позитивное влияние на рубль.

"Если ЦБ все же не решится возобновлять биржевые покупки валюты для Минфина, то, при условии положительного исхода саммита ОПЕК+, рубль остановит падение и может достаточно существенно укрепиться - до 62-63 за доллар", - сообщил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.

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