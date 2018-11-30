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Вдова Игоря Талькова отреагировала на задержание сына

13:03
  • пятница
  • 30 ноября 2018

37-летний певец пьяным сел за руль

Как сообщили СМИ, сына Игоря Талькова задержали за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Когда внедорожник Игоря Талькова-младшего остановили для проверки документов, от водителя пахло перегаром. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, передает "Дни.ру".

Информацию о задержании сына прокомментировала вдова музыканта Татьяна. Женщина убеждена, что с Игорем все в порядке. "Ребята, это все раздуто, его не задерживали",  - цитирует Татьяну Талькову Nation News.

Напомним, что Игорь Тальков умер 6 октября 1991 года. 13 ноября 2018 года Следственный комитет объявил о возобновлении расследования убийства артиста.

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