Вдова Игоря Талькова отреагировала на задержание сына

37-летний певец пьяным сел за руль

Как сообщили СМИ, сына Игоря Талькова задержали за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Когда внедорожник Игоря Талькова-младшего остановили для проверки документов, от водителя пахло перегаром. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, передает "Дни.ру".

Информацию о задержании сына прокомментировала вдова музыканта Татьяна. Женщина убеждена, что с Игорем все в порядке. "Ребята, это все раздуто, его не задерживали", - цитирует Татьяну Талькову Nation News.

Напомним, что Игорь Тальков умер 6 октября 1991 года. 13 ноября 2018 года Следственный комитет объявил о возобновлении расследования убийства артиста.