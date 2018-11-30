Довольный Порошенко назвал Трампа великим

В отказе Трампа встретиться с Путиным Порошенко увидел истинное величие

Президента Украины Петра Порошенко восхитил поступок американского коллеги Дональда Трампа, который отказался от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на саммите в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

Вот как поступают великие лидеры", - написал Порошенко в Twitter.

Этот твит Порошенко вызвал негативную реакцию в социальных сетях, передает Дни.ру. Пользователи написали, что украинский лидер лебезит перед США.

Петя, сегодня опять напьешься? — Логическое Мышление (@lZMcxV0sxkJPySJ) 29 ноября 2018 г.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил встречу с Владимиром Путиным, которая должна была пройти на саммите G20 в Буэнос-Айресе. По его словам, это произошло из-за того, что "корабли и моряки не возвращены на Украину из России". Однако глава Белого дома подчеркнул, что все равно с нетерпением ждет встречи с Путиным, как только ситуация с украинскими моряками будет решена.