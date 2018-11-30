"Ненавидит все украинское": СБУ нагрянула с обыском к предстоятелю Киево-Печерской лавры

Митрополита Павла Лебедя обыскивают в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды

В СБУ назвали "фактовым делом" свои подозрения в адрес митрополита Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павла. В пятницу к нему пришли с обыском, который проводится в рамках расследования уголовного дела о разжигании межконфессиональной вражды.

Говоря о том, что может стоять за обысками у предстоятеля Киево-Печерской лавры, советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк в качестве вины инкриминировал наместнику то, что он якобы "ненавидит все украинское". В своем посте в Facebook Шкиряк назвал УПЦ МП "сегментом деструктивной деятельности РПЦ".

В свою очередь, русская церковь расценила обыск у митрополита как принуждение к участию в "объединительном" соборе, передает "Интерфакс". "Быть может, такую задачу поставили вчера в Стамбуле?" – задался вопросом замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

Накануне власти Украины начали опись имущества в Киево-Печерской лавре. Впервые за 30 лет сотрудники Минкульта проводят проверку церковных ценностей и святынь, переданных УПЦ МП. Митрополит Павел ранее жаловался, что со стороны украинской власти на него оказывается давление.

"Есть и слухи, и я знаю из достоверных источников, что против меня как гражданина Украины открыто несколько дел, правда, они идут под грифом "секретно", но можно догадываться, что они мне могут инкриминировать", - заявил предстоятель Киево-Печерской лавры.

По словам митрополита, на него лично, как и на единственную в стране каноническую православную церковь, ополчились на фоне все нарастающей истерии об украинской автокефалии.