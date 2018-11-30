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Путин прибыл в Аргентину на саммит G20. Видео

14:53
  • пятница
  • 30 ноября 2018

В графике Владимира Путина - переговоры с главами Китая, Индии, Франции и Германии

Президент России Владимир Путин прибыл в Буэнос-Айрес для участия в саммите "Большой двадцатки" в Аргентине, передает "ТВ Центр".

Борт номер один приземлился в латиноамериканской республике менее часа назад. В настоящий момент кортеж президента направляется к месту проведения мероприятий.

У главы государства чрезвычайно насыщенный график. Помимо участия в рабочих заседаниях, запланирован целый ряд важных двусторонних переговоров. Российский президент также выступит с докладом об усилении роли ВТО в решении торговых споров. 

Ранее стало известно, что запланированная двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20 не состоится. Американский президент сообщил об этом накануне по пути в Аргентину своим излюбленным способом - в соцсети Twitter.

Трамп в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение дипломатическим этикетом, считают политики и эксперты. О реакции на выходку президента США – смотрите в репортаже ТВЦ по ссылке.

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