Путин прибыл в Аргентину на саммит G20. Видео

В графике Владимира Путина - переговоры с главами Китая, Индии, Франции и Германии

Президент России Владимир Путин прибыл в Буэнос-Айрес для участия в саммите "Большой двадцатки" в Аргентине, передает "ТВ Центр".

Борт номер один приземлился в латиноамериканской республике менее часа назад. В настоящий момент кортеж президента направляется к месту проведения мероприятий.

У главы государства чрезвычайно насыщенный график. Помимо участия в рабочих заседаниях, запланирован целый ряд важных двусторонних переговоров. Российский президент также выступит с докладом об усилении роли ВТО в решении торговых споров.

Ранее стало известно, что запланированная двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20 не состоится. Американский президент сообщил об этом накануне по пути в Аргентину своим излюбленным способом - в соцсети Twitter.

Трамп в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение дипломатическим этикетом, считают политики и эксперты. О реакции на выходку президента США – смотрите в репортаже ТВЦ по ссылке.