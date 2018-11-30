Вскрылось позорное прошлое жены-россиянки короля Малайзии

Девушка принимала участие в шоу "Каникулы в Мексике" и вела себя слишком раскрепощенно даже для этой передачи

Жена малазийского короля Оксана Воеводина снималась в реалити-шоу "Каникулы в Мексике", но под другим именем – Ксения Дягилева. На проекте ее стали называть Николь, так как в шоу уже была еще одна Ксения.

Об этом говорят участники проекта и пользователи социальных сетей, которые заметили схожесть между Воеводиной и Дягилевой - черты лица, возраст, рост, вес, образование у девушек сходятся, а в сети под их именами размещены одни и те же фото. Однако на сегодняшний подтвердить или опровергнуть эту информацию нельзя, так как Воеводина удалила все аккаунты в соцсетях.

Тем не менее, участник "Каникул в Мексике" Вэл Никольский рассказал, что в первый день реалити-шоу Воеводина прилюдно занялась сексом в бассейне. Это было слишком даже для такого скандального проекта.

"Я верю в любовь с первого взгляда, и она у меня случалась не раз. Захлестнули эмоции, плюс смена климата и сходство с моим прежним молодым человеком - Елисей на него очень похож", - цитирует "Комсомольская правда" слова Николь.

Свадьба Оксаны Воеводиной и малазийского короля Мухаммада V состоялась 22 ноября в подмосковной Барвихе. Торжество проходило в условиях строжайшей секретности. По данным СМИ, перед свадьбой Воеводина приняла ислам и получила имя Рихана. На данный момент девушка готовится стать матерью.