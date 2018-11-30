"Большая двадцатка" началась для Макрона с публичного унижения

Из-за недоразумения президента Франции с женой не встретили у трапа

Эммануэль и Бриджит Макрон прилетели в Буэнос-Айрес на саммит G20 вечером 28 ноября. Но так рано президента Франции в Аргентине не ждали. Из-за этого произошел казус - чету Макрон не встретили у трапа официальные лица Аргентины.

Инцидент попал на видео. Судя по кадрам, прилетев в аэропорт, президент Франции с первой леди вышли из самолета и, не обнаружив официальных лиц делегации, поприветствовали работников аэропорта. Макрон пожал руку сотруднику воздушной гавани в желтом жилете, передает телеканал Todo Noticias.

Ответственной за встречу высокопоставленных гостей была вице-президент Аргентины Габриэла Микетти. "Мы должны были ждать, пока нам не скажут "Сейчас!", чтобы идти к красной ковровой дорожке встречать их. Все было распланировано по минутам и согласовано с сотрудниками протокола президента Франции. Когда они дали нам указание, мы поняли, что президент Макрон уже садится в автомобиль", — рассказала растерянная Микетти.

Напомним, саммит G20 стартовал в столице Аргентины 30 ноября. У Владимира Путина на форуме чрезвычайно насыщенный график. Помимо участия в рабочих заседаниях президент России проведёт на полях G-20 ряд важных двусторонних встреч.