Криминальный авторитет и его сыновья погибли в жутком ДТП

"Стёпа" был причастен к кладбищенскому бизнесу, хищению нефтепродуктов и игорному бизнесу

В Челябинской области пять человек погибли в результате массового ДТП. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Страшная авария произошла этой ночью на трассе Челябинск-Екатеринбург. Как говорится в сообщении на сайте МВД по региону, водитель грузовика не справился с управлением, и его прицеп выехал на встречную полосу, столкнувшись с легковым автомобилем и протаранив ещё одну иномарку и "Газель".

В результате аварии погибли двое водителей и трое пассажиров. Движение по трассе в направлении Челябинска закрыто, машины перенаправляют на дублёр. На месте происшествия работают следователи.

Как пишет Ura.ru со ссылкой на источник, жуткая авария унесла жизни криминального авторитета Степана Милованова (прозвище – "Стёпа") и его сыновей. В сообщении МВД личности погибших не приводятся.

"Стёпа" был судим за вымогательства и причинение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, пишет издание. Кроме того, уральский авторитет занимался кладбищенским бизнесом, промышлял хищением нефтепродуктов и был причастен к игорному бизнесу.