ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Криминальный авторитет и его сыновья погибли в жутком ДТП

14:04
  • пятница
  • 30 ноября 2018

"Стёпа" был причастен к кладбищенскому бизнесу, хищению нефтепродуктов и игорному бизнесу

В Челябинской области пять человек погибли в результате массового ДТП. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Страшная авария произошла этой ночью на трассе Челябинск-Екатеринбург. Как говорится в сообщении на сайте МВД по региону, водитель грузовика не справился с управлением, и его прицеп выехал на встречную полосу, столкнувшись с легковым автомобилем и протаранив ещё одну иномарку и "Газель".

В результате аварии погибли двое водителей и трое пассажиров. Движение по трассе в направлении Челябинска закрыто, машины перенаправляют на дублёр. На месте происшествия работают следователи.

Как пишет Ura.ru со ссылкой на источник, жуткая авария унесла жизни криминального авторитета Степана Милованова (прозвище – "Стёпа") и его сыновей. В сообщении МВД личности погибших не приводятся.

"Стёпа" был судим за вымогательства и причинение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, пишет издание. Кроме того, уральский авторитет занимался кладбищенским бизнесом, промышлял хищением нефтепродуктов и был причастен к игорному бизнесу.

Главное сегодня
Последствия сильного ДТП
Последствия сильного ДТП
Последствия сильного ДТП с участием грузовика
Последствия сильного ДТП с участием грузовика
Последствия сильного ДТП
Последствия сильного ДТП
Последствия сильного ДТП
Последствия сильного ДТП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿