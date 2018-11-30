Десятки москвичей остались без квартир из-за невнимательности

Доверчивые клиенты квартирных мошенников подписывали договоры, не вчитываясь в условия сделки

В столице задержали мошенников, которые оставляли москвичей без квартир. Люди думали, что под залог собственной жилплощали заключают обычный договор займа, а на самом деле подписывали себе приговор. Очевидно, не вчитывались в документы, которые настойчиво предлагали преступники.

Запертая на электронный замок металлическая дверь сейфа сдается оперативнику после девятого удара. Внутри — наличность, документы и электронные базы данных на флешках. Вероятно, с информацией об обманутых клиентах. В столице раскрыта мошенническая сеть, организаторы которой, по версии следствия, оставили без жилья, по крайней мере, 17 москвичей, передает "ТВ Центр".

"В ходе сорока обысков, проведенных в офисных зданиях и по местам жительства злоумышленников, изъят архив документов, подтверждающих их противоправную деятельность. В мероприятии принимали участие также сотрудники Росгвардии", - сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Как удалось выяснить следствию, действовала преступная группа с 2010 года. Злоумышленники предоставляли денежные ссуды всем желающим, активно рекламируя свои услуги. Суммы займов и процентные ставки определялись индивидуально. Однако подписывая документы, большинство клиентов не замечали умышленного обмана.

"Одновременно с договорами займов предлагалось заключить договоры залога, согласно которым граждане должны были передать квартиры, принадлежащие им на праве собственности в обеспечение выданных заемных денежных средств. При этом, будучи обманутыми, они подписывали договор купли-продажи недвижимого имущества под видом договора залога", - объясняет Волк.

В результате спецоперации удалось задержать шесть человек, которые предположительно и являются организаторами преступной схемы. Двум их них уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Андрей Сидоренко, Константин Степанов-Молодов, Дмитрий Власов. "ТВ Центр".