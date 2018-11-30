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Празднично и уютно встретит Москва новый год

15:18
  • пятница
  • 30 ноября 2018

В столице полным идет подготовка к Новому году. Уже через две недели улицы празднично украсят

До новогодних праздников еще целый месяц, но Москва к ним уже готовится. Буквально через две недели городские улицы и фасады будут переливаться разноцветными гирляндами, а в парках и скверах появятся светящиеся фигуры.
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Казалось бы, обычные цеха, но это не просто завод, а фабрика новогоднего настроения. Здесь рождается волшебство. Например, неприглядные металлические каркасы скоро превратятся в огромные воздушные шары и украсят парк Музеон.

Наряжают не только елки, но и берёзы. Весь секрет в ветках: это гроздья проводов с огоньками. Такие деревья вырастут возле сказочных домиков и гротов. Один из них сейчас покрывают герметиком для защиты от снега и дождя, чтобы скоро перевезти в Пушкинский сквер, передает "ТВ Центр".

Конечно, главный волшебный эффект создает подсветка. Миллионы огоньков - кропотливая работа: каждый проводок крепится вручную. Сейчас собирают такие арки, которые установят в парках Москвы. На каждой - около полукилометра гирлянд. Волноваться о том, что огоньки перегорят, не нужно: каждый год используют новые конструкции - они точно прослужат всю зиму.

Камины, игрушки, которые можно потрогать руками: праздничная Москва становится домашней и уютной. А еще не так давно все было иначе: елки устанавливали за ограждением, на высоких постаментах. Здесь об этом помнят и уже 20 лет создают новогодние наряды для столицы. Идеи для новой коллекции подсказывает концепция городского оформления - от стилистики и графики до шрифта и основных цветов. В этом году это красный и золотой, в сочетании с цветами зимы - белым, голубым и синим.  

Все начинается с идей и эскизов. Вдохновляясь воспоминаниями из детства и новогодним настроением, дизайнеры подробно прорисовывают все композиции. Такие декоративные композиции со зверями появятся на бульварах, фотозоны — возле станций метро и МЦК. Над Лубянской площадью возведут световой шатёр в окружении ёлок, а на Никольской гостей будут встречать красочные матрёшки. Уже 13 декабря Москва полностью будет готова к встрече Нового года.

Полина Кастрицкая, Сергей Сенченков, Иван Перминов. "ТВ Центр".

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