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Австралийские акробаты пришли в восторг от катков на ВДНХ

15:36
  • пятница
  • 30 ноября 2018

В этом году для гостей построили целый город с зимними развлечениями

Накануне ледяная площадка открылась на Красной площади, а в пятницу вечером на ВДНХ гости увидят огромный "Город Зимы". Там будут и катки, и снежные трассы, и масса других развлечений, ну и, разумеется, ярмарки.

Несмотря на календарную осень, на ВДНХ уже пришла настоящая зима. Здесь построили целый город с зимними развлечениями на любой вкус. Изюминка этого года - сразу два катка. Причем один из них впервые за всю историю выставки залили в необычном месте. Главная площадка спортивного и динамичного отдыха в этом сезоне - вокруг макета ракеты-носителя "Восток". Одновременно кататься тут смогут почти две с половиной тысячи человек. В павильонах проката уже заканчивают последние приготовления. Коньки наточены, выставлены в ряд и уже ждут возможности, наконец, оказаться на люду. На грандиозное открытие приглашена труппа артистов из Австралии, передает "ТВ Центр".

​Трюки на грани законов гравитации. В одном выступлении артистам удается смешать сразу несколько стилей: акробатика, танец и, конечно, театр. Как при этом они держатся и балансируют на шесте, непонятно. А ведь артисты со льдом на уважительное "вы". Но к суровым климатическим условиям австралийцы привыкли быстро.

​"Если честно, как только мы приехали на площадку, первой мыслью у нас было: да это же невозможно! Как сделать все задуманное? Мы в Австралии и снега-то не видели и явно весь масштаб себе не представляли. Но у нас превосходная команда! И теперь мы точно знаем: даже самые странные и безумные идеи реально воплотить в жизнь!" – восклицает креативный директор театра Strange fruit Эмили Райан.

​Еще одна из любимейших площадок всех москвичей - каток на Красной площади – наконец, открылся для всех желающих. Накануне лед по традиции проверили олимпийские чемпионы. Без трюков не обошлось и здесь. А по соседству с катком открылась традиционная ярмарка. Так что можно не только почувствовать себя настоящим фигуристом, но и прокатиться на карусели или попробовать рождественские угощения. Сам каток в этом сезоне оформлен в стиле советских мультфильмов. Возле павильонов можно встретить Карлсона, Винни-Пуха и Крокодила Гену с Чебурашкой.

"Холод не чувствуется. В целом, это родной нам каток. Каждый год мы открываем его и это огромная честь для нас, для меня, в том числе", - говорит фигуристка Татьяна Навка.

​Каток на Красной площади сегодня уже открыт для всех желающих, а на ВДНХ можно попасть в пятницу в 5 вечера.

​​​Александра Сергомасова, Сергей Сенченков, Иван Перминов. "ТВ Центр".

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Каток на Красной площади
Каток на Красной площади
Каток на Красной площади
Каток на Красной площади
Акробаты
Акробаты
Каток на ВДНХ
Каток на ВДНХ
Прокат коньков
Прокат коньков
Каток на Красной площади
Каток на Красной площади
Каток на Красной площади
Каток на Красной площади
Каток на Красной площади
Каток на Красной площади
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