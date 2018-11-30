Австралийские акробаты пришли в восторг от катков на ВДНХ

В этом году для гостей построили целый город с зимними развлечениями

Накануне ледяная площадка открылась на Красной площади, а в пятницу вечером на ВДНХ гости увидят огромный "Город Зимы". Там будут и катки, и снежные трассы, и масса других развлечений, ну и, разумеется, ярмарки.

Несмотря на календарную осень, на ВДНХ уже пришла настоящая зима. Здесь построили целый город с зимними развлечениями на любой вкус. Изюминка этого года - сразу два катка. Причем один из них впервые за всю историю выставки залили в необычном месте. Главная площадка спортивного и динамичного отдыха в этом сезоне - вокруг макета ракеты-носителя "Восток". Одновременно кататься тут смогут почти две с половиной тысячи человек. В павильонах проката уже заканчивают последние приготовления. Коньки наточены, выставлены в ряд и уже ждут возможности, наконец, оказаться на люду. На грандиозное открытие приглашена труппа артистов из Австралии, передает "ТВ Центр".

​Трюки на грани законов гравитации. В одном выступлении артистам удается смешать сразу несколько стилей: акробатика, танец и, конечно, театр. Как при этом они держатся и балансируют на шесте, непонятно. А ведь артисты со льдом на уважительное "вы". Но к суровым климатическим условиям австралийцы привыкли быстро.

​"Если честно, как только мы приехали на площадку, первой мыслью у нас было: да это же невозможно! Как сделать все задуманное? Мы в Австралии и снега-то не видели и явно весь масштаб себе не представляли. Но у нас превосходная команда! И теперь мы точно знаем: даже самые странные и безумные идеи реально воплотить в жизнь!" – восклицает креативный директор театра Strange fruit Эмили Райан.

​Еще одна из любимейших площадок всех москвичей - каток на Красной площади – наконец, открылся для всех желающих. Накануне лед по традиции проверили олимпийские чемпионы. Без трюков не обошлось и здесь. А по соседству с катком открылась традиционная ярмарка. Так что можно не только почувствовать себя настоящим фигуристом, но и прокатиться на карусели или попробовать рождественские угощения. Сам каток в этом сезоне оформлен в стиле советских мультфильмов. Возле павильонов можно встретить Карлсона, Винни-Пуха и Крокодила Гену с Чебурашкой.

"Холод не чувствуется. В целом, это родной нам каток. Каждый год мы открываем его и это огромная честь для нас, для меня, в том числе", - говорит фигуристка Татьяна Навка.

​Каток на Красной площади сегодня уже открыт для всех желающих, а на ВДНХ можно попасть в пятницу в 5 вечера.

​​​Александра Сергомасова, Сергей Сенченков, Иван Перминов. "ТВ Центр".